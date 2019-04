ന്യൂഡല്‍ഹി: മുസ്ലീം പള്ളികളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമെന്ന റിട്ട് ഹര്‍ജിയില്‍ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനും വഖഫ് ബോര്‍ഡിനും മുസ്ലീം വ്യക്തി നിയമ ബോര്‍ഡിനും നോട്ടീസയച്ചു. ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ ബോബ്ഡെയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചത്.

ശബരിമല വിധി നിലനില്‍ക്കുന്നതു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്‌ഡെ അറിയിച്ചു.

തുല്യതാ അവകാശം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി തുല്യരായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാളോട് നിങ്ങള്‍ക്ക് പറയാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു രാഷ്ട്രം എല്ലാ പൗരന്മാരേയും തുല്യരായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം രാഷ്ട്രത്തിന് നിഷേധിക്കാനാവില്ല. എന്നാല്‍ മോസ്‌കോ, ക്ഷേത്രമോ, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയോ ഒരു രാഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ച കോടതി ഒരാള്‍ അയാളുടെ വീട്ടില്‍ നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരുന്നാല്‍ പോലീസ് ഇടപെടല്‍ സാധ്യമാണോ എന്നും ചോദിച്ചു.

പൂണെ സ്വദേശികളായ ദമ്പതിമാരാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. പൂണെയിലെ മുഹമ്മദീയ ജുമാ മസ്ജിദില്‍ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുപ്പെട്ടുവെന്ന് കാട്ടിയാണ് ഹര്‍ജി. സുന്നി പള്ളികളിൽ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ക്കായി സ്ത്രീകളെ ഒരിക്കലും പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ലെന്നും ഇത് വേര്‍തിരിവാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

