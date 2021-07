ന്യൂഡല്‍ഹി: കാഞ്ഞങ്ങാട് പി.എന്‍.പണിക്കര്‍ സൗഹൃദ ആയുര്‍വേദ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് സുപ്രീം കോടതി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴ വിധിച്ചു. പ്രവേശന മേല്‍നോട്ട സമിതിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനാണ് പിഴ. ഇത്തരം നടപടികള്‍ ഇനി ആവര്‍ത്തിക്കരുതെന്ന് കോളേജിന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

2018 -19 അധ്യയന വര്‍ഷം കോളേജില്‍ പ്രവേശന മേല്‍നോട്ട സമിതിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ആറ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രവേശിച്ചിപ്പിച്ചതിനാണ് സുപ്രീം കോടതി പിഴയിട്ടത്. പ്രവേശനം ഓണ്‍ലൈന്‍ നടപടികളിലൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന മേല്‍നോട്ട സമിതിയുടെ നിര്‍ദേശമാണ് കോളേജ് ലംഘിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി ഈ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും കോളേജ് തുടര്‍ന്നും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പഠിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നതായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ആരോപിച്ചു.

എന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തില്‍ ക്രമവിരുദ്ധമായൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ ശ്യാം ദിവാനും, സുല്‍ഫിക്കര്‍ അലിയും വാദിച്ചു. ഒഴിവുള്ള ഒന്‍പത് സീറ്റുകളില്‍ ആറ് അപേക്ഷകര്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ആരുടെയും അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ കോടതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തുടര്‍ന്നും പഠിക്കാന്‍ ജസ്റ്റിസ്മാരായ എല്‍ നാഗേശ്വര്‍ റാവു, രവീന്ദ്ര ഭട്ട് എന്നിവരടങ്ങിയ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് അനുമതി നല്‍കി.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന് വേണ്ടി സ്റ്റാന്റിംഗ് കൗണ്‍സില്‍ ജി പ്രകാശ്, കോളേജിന് വേണ്ടി സയ്യദ് മര്‍സൂഖ് ബാഫക്കി തങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ ഹാജരായി.

