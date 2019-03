ന്യൂഡല്‍ഹി: തനിക്കെതിരെയുള്ള കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസ് കേള്‍ക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര പിന്‍മാറണമെന്ന പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിന്റെ അപേക്ഷ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. കേസ് കേള്‍ക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

SC dismisses an application filed by Prashant Bhushan seeking recusal of Justice Arun Mishra from hearing contempt case filed by AG KK Venugopal and Centre against Bhushan for his tweets allegedly criticising Court on appointment of M Nageswara Rao as interim CBI Director. pic.twitter.com/gfGWqVID6B