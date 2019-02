ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി അധികാരത്തര്‍ക്ക കേസില്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചില്‍ അഭിപ്രായ ഭിന്നത. ജസ്റ്റിസുമാരായ എ.കെ. സിക്രി, അശോക് ഭൂഷണ്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിലാണ് അഭിപ്രായഭിന്നത ഉണ്ടായത്.

ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന്റെ അധികാരത്തര്‍ക്കത്തില്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നേരത്തെ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് പരമാധികാരമില്ലെന്നും അതേസമയം ഡല്‍ഹിയ്ക്ക് സംസ്ഥാനപദവി നല്‍കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഭരണഘടനാബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകള്‍, നിയമനങ്ങള്‍, അഴിമതിവിരുദ്ധ ബ്യൂറോകള്‍ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണകാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള തര്‍ക്കം പരിശോധിക്കാന്‍ നിയോഗിച്ച ബെഞ്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയമനകാര്യങ്ങളില്‍ വിയോജിച്ചും മറ്റുള്ളവയില്‍ യോജിച്ചുമാണ് ജ.എ.കെ. സിക്രിയും ജ.അശോക് ഭൂഷണും വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും അതിന് മുകളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമന,സ്ഥലംമാറ്റ കാര്യങ്ങളില്‍ ലഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ക്കാണ് അധികാരമെന്നും അതിന് താഴെയുള്ള നിയമനകാര്യങ്ങളില്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിനാണ് അധികാരമെന്നും ജ.സിക്രി വിധിയെഴുതി. എന്നാല്‍ നിയമനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്നും ലഫ്.ഗവര്‍ണറിനാണ് പരമാധികാരമെന്നും ജ. അശോക് ഭൂഷണ്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്യൂറോ, അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകള്‍ എന്നിവയുടെ കാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനും ലഫ് ഗവര്‍ണറിനുമാണ് പരമാധികാരമെന്നും ഇരുവരും യോജിച്ച് വിധിയെഴുതി. നിയമന വിഷയത്തില്‍ തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ വിഷയം വിശാലബെഞ്ചിന് കൊമാറുമെന്ന് ഇരുവരും അറിയിച്ചു.

