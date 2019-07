ന്യൂഡൽഹി: സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രിക്കെതിരേ കടുത്ത നടപടിയുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്. കേസുകളുടെ പട്ടിക റജിസ്ട്രിയില്‍ അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി. സിബിഐയിലെയും ഡല്‍ഹി പോലീസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രജിസ്ട്രിയില്‍ ഡെപ്യൂട്ടേഷനില്‍ നിയമിക്കും.

രജിസട്രിയിലെ അഴിമതി തടയാനും അഴിമതി അന്വേഷിക്കാനുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി സുപ്രീം കോടതി കൈക്കൊള്ളുന്നത്.

അനില്‍ അംബാനി കേസോടെയാണ് റജിസട്രിയിലെ അട്ടിമറി വലിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നത്. കോടതി അലക്ഷ്യ കേസില്‍ വ്യവസായി അനില്‍ അംബാനി കോടതിക്ക് മുന്നാകെ ഹാജരാകണമെന്ന ഉത്തരവ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിലും ഉത്തരവ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അനില്‍ അംബാനി ഹാജരാകേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു വന്നത്. ഇതിനെതിരേ ജസ്റ്റിസുമാർ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു, രജിസ്ട്രിയിലെ ജീവനക്കാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വളരെ താമസിച്ച് ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന ഹര്‍ജികള്‍ നേരത്തെ വിചാരണയ്ക്ക് വരുന്നതും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.

മാത്രമല്ല അനുകൂല വിധി വരാന്‍ ബെഞ്ചുകള്‍ മാറ്റുന്ന പ്രവണതയിലേക്ക് വരെ രജിസ്ട്രിയിൽ അട്ടിമറികളുണ്ടായി. ഇത്തരം ദുഷ്പ്രവണതകള്‍ തടയാനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ നടപടിയോടെ അഡീഷണല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ഡപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ എന്ന പദിവിയിലേക്ക് ഇനി ഡെപ്യൂട്ടേഷനില്‍ സിബിഐയിലെയും ഡല്‍ഹി പോലീസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തും. അഴിമതി വിരുദ്ധ സേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും.

