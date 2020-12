ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. ചാരക്കേസിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ജസ്റ്റിസ് ഡി.കെ. ജെയിന്‍ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയുടെ തെളിവെടുപ്പ് അടുത്തയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കും. കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന സിബി മാത്യൂസ് , കെ.കെ. ജോഷ്വ, എസ്. വിജയന്‍ എന്നിവര്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയോ എന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സമിതി അന്വേഷിക്കുന്നത്. കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി സമിതി സുപ്രീം കോടതിക്ക് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യും.

14,15 തീയതികളിലാണ് സമിതി തിരുവനന്തപുരത്ത് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. നമ്പി നാരായണനോടും ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. കേസ് അന്വേഷിച്ച സംസ്ഥാന പോലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ സമിതി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കുണ്ടോയെന്ന കാര്യമാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര അഭ്യന്തരമന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ചാരക്കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യുറോയിലെയും സി.ബി.ഐയിലേയും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍നിന്ന് തെളിവുകള്‍ ശേഖരിക്കാനും സമിതി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമിക തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷമേ കൂടുതല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തണമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാവുകയുള്ളൂ.

2018 സെപ്റ്റംബറില്‍ ആണ് ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. ചാരേക്കസിന് പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ ജസ്റ്റിസ് ഡി.കെ ജെയിന്‍ അധ്യക്ഷനായ സമിതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി രൂപം നല്‍കിയത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ മുന്‍ അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി ബി.കെ. പ്രസാദ്, കേരളത്തിലെ മുന്‍ അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.എസ്. സെന്തില്‍ എന്നിവരാണ് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ പ്രതിനിധികളായി സമിതിയില്‍ ഉള്ളത്. പി.കെ. ജെയിന്‍ ആണ് കമ്മറ്റിയുടെ മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി.

Content Highlights: SC-appointed panel to collect evidence from Kerala Over ISRO ISRO spy case