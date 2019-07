കൃഷ്ണ(ആന്ധ്ര): ജോലി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കില്‍ നിന്ന് പണവും സ്വര്‍ണവും കവര്‍ന്ന കാഷ്യറെ പോലീസ് അറ്‌സ്റ്റ് ചെയ്തു. 20.75 ലക്ഷം രൂപയും 61 ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള 2200 ഗ്രാം സ്വര്‍ണവുമാണ് ഇയാള്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് കവര്‍ന്നത്. പണവും സ്വര്‍ണവും അടങ്ങുന്ന ലോക്കര്‍ മാനേജരുടെ കൈവശമുള്ള താക്കോല്‍ ഉപയോഗിച്ച് തുറന്നാണ് ഇയാള്‍ കവര്‍ച്ച നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

എസ്.ബി.ഐയുടെ പരിതല ബ്രാഞ്ചില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജി ശ്രീനിവാസ റാവുവാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. ബാങ്കിലെ മുന്‍ ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ യോഗിതയുമായി റാവുവിന് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ബാങ്ക് ലോക്കറിന്റെ താക്കോലുകള്‍ കൈവശം വെയ്ക്കാന്‍ ഇവര്‍ റാവുവിനെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇത് ബാങ്ക് നിയമങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണ്.

നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം ബാങ്ക് മാനേജര്‍ക്ക് മാത്രമേ ലോക്കറുകളുടെ താക്കോലുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ലോക്കറിലെ 19 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്ന് ബാഗ് സ്വര്‍ണവും മോഷ്ടിച്ച റാവു ഇതില്‍ കുറച്ച് സ്വര്‍ണം പണയം വെച്ച് ബാങ്കില്‍ നിന്ന് തന്നെ വ്യാജ പേരില്‍ വായ്പയും എടുത്തു. പുതിയ മാനേജര്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച ശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയാണ് റാവുവിനെ കുടുക്കിയത്.

