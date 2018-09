പനാജി: ഗുഡ് മോണിങ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റര്‍നൂണ്‍, ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് പകരമായി ഇന്ത്യക്കാര്‍ 'നമസ്‌കാരം' ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു. വെള്ളിയാഴ്ച ഗോവ എന്‍.ഐ.ടിയില്‍ ബിരുദദാന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

താന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ വിരോധിയല്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ സൃഷ്ടിച്ച കോളനിവത്കരണ മനോഭാവം ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. നമസ്‌കാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്‌കാരത്തിന് അനുയോജ്യം, രാവിലെയോ, വൈകിട്ടോ, രാത്രിയിലോ സമയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അടുത്തിടെ മാതൃഭാഷയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോള്‍ നായിഡു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ 'വ്യാധി'യെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിനേക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരണം നല്‍കി. താന്‍ വ്യാധിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിനെയല്ലെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഇംഗ്ലീഷ് മനോഭാവത്തെയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പരമ്പരാഗതമായി ബിരുദദാന ചടങ്ങില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ധരിക്കുന്ന കറുത്ത ഗൗണ്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതിന് എന്‍.ഐ.ടി അധികൃതരെ ഉപരാഷ്ട്രപതി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

