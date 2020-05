ന്യൂഡൽഹി: സൗദിയിലെ തൊഴിലാളികളെ സ്വന്തം ചെലവില്‍ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ ഇന്ത്യ അനുവദിച്ചേക്കും. സൗദിഅറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.അതിനിടെ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗ്ഗരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാനായി എയര്‍ ഇന്ത്യ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു.

സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ കമ്പനികളും മറ്റും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് അടച്ചു പൂട്ടുകയാണ്. വ്യാപകമായ തോതില്‍ ലേഓഫും നടക്കുന്നുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസ്സിയില്‍ 60,000 പേരാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരാന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ പല ജീവനക്കാര്‍ക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നില്ല.

കമ്പനികള്‍ അടച്ചു പൂട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അവിടുത്തെ നിയമപ്രകാരം തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ സൗദി കമ്പനികള്‍ തയ്യാറാണ്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കാന്‍ വിവിധ കമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യയോട് അനുമതി ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈ അനുമതി ഇന്ത്യ നല്‍കുമെന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതിയാണ് ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിച്ചത്.

അതേ സമയം വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിമാനങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടു പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക, സിങ്കപ്പൂര്‍, ലണ്ടന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ബുക്കിങ് ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളില്‍ നയപരമായ തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടില്ല.

content highlights: Saudi Comapanies may be allowed to bring Indians to their home land