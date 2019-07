പട്‌ന (ബിഹാര്‍): പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വദ്ര തന്നെ പാര്‍ട്ടിയെ നയിക്കണമെന്ന് ബിജെപിയില്‍നിന്ന് അടുത്തിടെ കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിയ ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ.

പ്രിയങ്കയുടെ നേതൃത്വം കോണ്‍ഗ്രസിന് ഊര്‍ജം പകരും. മറ്റുപാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും അത് ഉണര്‍വേകും. സോന്‍ഭദ്ര കൂട്ടക്കൊലക്കേസില്‍ യഥാസമയം നടത്തിയ ശക്തമായ ഇടപെടല്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന ശൈലിയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. യു.പി പോലീസിന്റെ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളെ അവര്‍ പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് നേരിട്ടതെന്നും സിന്‍ഹ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അര്‍പ്പണ ബോധത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നേതാക്കള്‍ക്ക് ഒരു 'റോള്‍ മോഡലാണ്' പ്രിയങ്ക. മറ്റു പാര്‍ട്ടികളും അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനശൈലി പിന്തുടരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ നയിക്കാന്‍ ഏറ്റവും യോജ്യയായ നേതാവ് പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ബിജെപി നേതാവായിരുന്ന സിന്‍ഹ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് കോണ്‍ഗ്രസിലെത്തിയത്.

