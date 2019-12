ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉള്ളിവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനിടെ ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശം. വിലക്കയറ്റം തടയാന്‍ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉറപ്പു നല്‍കിയെങ്കിലും ആരും അതത്ര കാര്യമായെടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാല്‍, താന്‍ അധികം ഉള്ളി കഴിക്കാറില്ലെന്ന പരാമര്‍ശമാണ് വിമര്‍ശകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിക്കെതിരായ പരിഹാസം നിറഞ്ഞ ട്രോളുകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട '#SayItLikeNirmalaTai' എന്ന ഹാഷ്ഒടാഗ് ഇനിനോടകം ട്രെന്‍ഡിങ്ങായിക്കഴിഞ്ഞു. പഞ്ചാബി ഹൗസ് സിനിമയിലെ രമണ്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഡയലോഗ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പരിഹാസവും അതിനിടയിലുണ്ട്. ഞാന്‍ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറില്ല, അതിനാല്‍ ഗോതമ്പ് വില എന്ന ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഡയലോഗ്. എനിക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അറിയാത്തതിനാല്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആകുലതയില്ല എന്നാണ് മറ്റൊരു ട്വീറ്റ്. നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ എക്കോണമി ക്ലാസില്‍ സഞ്ചരിക്കാത്തതിനാല്‍ അവര്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെപ്പറ്റി ആശങ്കപ്പെടാറില്ല, സല്‍മാന്‍ ഖാന് മോശം റോഡ് ഒരു പ്രശ്‌നമേയല്ല ... കാരണം അദ്ദേഹം ഫുട്പാത്തിലൂടെയാണ് വണ്ടിയോടിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിക്കെതിരായ പരിഹാസങ്ങള്‍.

I don't eat chapathis. So the price of wheat doesn't bother me. (Ramanan, Punjabi House, 1998) #SayItLikeNirmalaTai pic.twitter.com/TSgFTzWcAH

അതിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം ജാതിയില്‍ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന വിമര്‍ശവും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത സസ്യാഹാരികളായ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗക്കാര്‍ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നാണ് വിമര്‍ശം. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ തീര്‍ത്തും നിരുത്തരവാദ പരമായ പരാമര്‍ശമാണ് ധനമന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന വിമര്‍ശമാണ് ഉയരുന്നത്. എന്നാല്‍ തന്റെ പരാമര്‍ശം അനവസരത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ അവകാശവാദം. ട്രോളുകള്‍ കുമിഞ്ഞുകൂടിയതോടെ ലോക്‌സഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ധനമന്ത്രി ട്വിറ്ററില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്കള്‍ ഉള്ളി കഴിക്കാറില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി മറുപടി നല്‍കിയതെന്ന് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

The Finance minister belongs to a Tamil Iyengar Brahmin family. This comment not only shows what an ignorant, power drunk leader she is but also furthers the propaganda ritual purity & Brahminism. https://t.co/A9PMrf3geX