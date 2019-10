ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല മുന്‍ പ്രൊഫസര്‍ സയ്യിദ് അബ്ദുള്‍ റഹാമാന്‍ ഗീലാനി അന്തരിച്ചു. 2001 പാര്‍ലമെന്റ് ആക്രമണ കേസില്‍ പ്രത്യേക കോടതി ഗീലാനിക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് ഗീലവാനിയുടെ മരണകാരണമെന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.

ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയിലെ സാകിര്‍ ഹുസൈന്‍ കോളേജില്‍ അറബി അധ്യാപകനായിരുന്നു ഗിലാനി. പാര്‍ലമെന്റ് ആക്രമണ കേസില്‍ അഫ്‌സല്‍ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയതിനെതിരെ ഗീലാനിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു. ജെ.എന്‍.യുവില്‍ സമാനമായ പരിപാടി നടന്നത് വിവാദമായി ദിവസങ്ങള്‍ക്കകമായിരുന്നു ഇത്. തുടര്‍ന്ന് 2016 ല്‍ ഗീലാനിയുടെ പേരില്‍ രാജ്യദ്രോഹത്തിനും കേസെടുത്തിരുന്നു.

പാര്‍ലമെന്റ് ആക്രമണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗീലാനിയെ അറസ്റ്റുചെയ്‌തെങ്കിലും 2003 ഒക്ടോബറില്‍ ദില്ലി ഹൈക്കോടതി മതിയായ തെളിവില്ലെന്ന് കണ്ട് കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. 2005 ഓഗസ്റ്റില്‍ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം ശരിവെച്ചിരുന്നു.

