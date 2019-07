ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗായികയും നര്‍ത്തകിയുമായ സപ്‌ന ചൗധരി ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഡല്‍ഹി ബി.ജെ.പി.ഘടകത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന അംഗത്വവിതരണ ചടങ്ങില്‍വച്ചാണ് സപ്‌ന ചൗധരി ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

മുന്‍ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി. ഉപാധ്യക്ഷനുമായ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍, ബി.ജെ.പി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രാംലാല്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ടെലിവിഷന്‍ ഷോയായ ബിഗ് ബോസിലൂടെ പ്രശസ്തയായ സപ്‌ന ചൗധരി കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണത്തില്‍ സജീവമായിരുന്നു.

