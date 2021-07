ഗൊരഖ്പുര്‍: കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനസംഘടനയിൽ മകന്‍ പ്രവീണ്‍ നിഷാദിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തില്‍ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബി.ജെ.പി.യുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ നിഷാദ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ സഞ്ജയ് നിഷാദ്. അപ്‌നാ ദളിലെ അനുപ്രിയ പട്ടേലിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം നല്‍കാമെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് പ്രവീണിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പദവി നല്‍കിക്കൂടായെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം.

നിഷാദ് സമുദായത്തിലെ ആളുകള്‍ ഇതിനകം ബിജെപിയെ കൈവിട്ടുകഴിഞ്ഞുവെന്നും തെറ്റ് തിരുത്താന്‍ തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അനന്തരഫലങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും സഞ്ജയ് നിഷാദ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ അതൃപ്തി ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി.നഡ്ഡയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഇത് തീരുമാനമെടുക്കാനുളള അവരുടെ അവസരമാണ്. പ്രവീണിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ എനിക്ക് അവരില്‍ പൂര്‍ണവിശ്വാസമുണ്ട്.' സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ നിഷാദ് (നിര്‍ബല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഷോട്ട്ഷിറ്റ് ഹമാരാ ആം ദള്‍) പാര്‍ട്ടിക്ക് യുപി നിയമസഭയില്‍ ഒരു എംഎല്‍എ ഉണ്ട്. പ്രവീണ്‍ സന്ത് കബിര്‍ നഗറിലെ എംപിയാണ്.

കുറച്ചുദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ ബിജെപിയുമായുളള സഖ്യം തുടരുമെന്ന് സഞ്ജയ് അറിയിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസും എസ്പിയും ബിഎസ്പിയും തങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ വഞ്ചിച്ചെന്നും ഇപ്പോള്‍ ബിജെപി തങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നതായി സമുദായത്തിന് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ അവര്‍ ബിജെപിയില്‍ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

