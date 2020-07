ന്യൂഡല്‍ഹി: പാര്‍ട്ടിവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനം ആരോപിച്ച് മുന്‍ ദേശീയ വക്താവ് കൂടിയായ സഞ്ജയ് ഝായെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട പി.സി.സി അധ്യക്ഷന്‍ ബാലസാഹേബ് തോറാട്ടാണ് നടപടിയെടുത്തത്.

Shri Sanjay Jha has been suspended from the Congress Party with immediate effect for anti-party activities and breach of discipline. pic.twitter.com/TaT0gWbCc7