മുംബൈ: സാനിറ്ററി നാപ്കിന്‍ മാലിന്യ നിര്‍മാര്‍ജനത്തിന് പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. ഓരോ പാഡുകളും ഉപയോഗശേഷം കളയാന്‍ സാനിറ്ററി നാപ്കിന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ പ്രത്യേകം കൂടുകള്‍ നല്‍കുന്നത് അടുത്തവര്‍ഷം ആദ്യം മുതല്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതിവകുപ്പു മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍ പുണെയില്‍ പറഞ്ഞു.

സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകളുടെയും ഡയപ്പറുകളുടെയും ഉത്പാദനവും ഉപയോഗവും രാജ്യത്ത് വലിയതോതില്‍ വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും ഇവ മാലിന്യംനീക്കം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ദോഷകരമായ രീതിയില്‍ വലിച്ചെറിയുകയാണ്. നിയമം 2021 ജനുവരി മുതല്‍ നടപ്പാക്കും. ഒരോ സാനിറ്ററി പാഡും കളയാന്‍ ആവശ്യമായ പ്രകൃതിദത്ത കൂടുകള്‍ കമ്പനികള്‍ നല്‍കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കും. ഈ നിയമം ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഇത് പാലിക്കുന്നില്ല- ജാവഡേക്കര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകള്‍ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ പാര്‍പ്പിടമേഖലകളിലും മാലിന്യനിര്‍മാര്‍ജനത്തിന് സൗകര്യമുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുണെയില്‍ ''സ്വച്ഛ് പുണെ" പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

