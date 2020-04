ഡെറാഡൂണ്‍: ഗുരുതരമായ അണുബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാജാജി ടൈഗര്‍ റിസര്‍വിലെ ആനക്കുട്ടിയുടെ സാമ്പിള്‍ കോവിഡ് -19 പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ വെറ്റിറിനറി റിസേര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പരിശോധന നടക്കുക.

രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് സുല്‍ത്താന്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആനയെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു. മറ്റ് രണ്ട് ആനക്കുട്ടികള്‍ക്കും അസുഖമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് കോവിഡ് രോഗലക്ഷണമല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക പരിശോധനയില്‍ കണ്ടത്.

ആനക്കുട്ടിയുടേത് പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പ്രാഥമികപരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഡൈഗര്‍ റിസര്‍വ് ഡയറക്ടര്‍ അമിത് വര്‍മ പറഞ്ഞു.

ആനക്കുട്ടി അസുഖബാധിതനായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഹരിദ്വാറില്‍ നിന്നും പ്രത്യേക ആരോഗ്യസംഘം എത്തി കൂടുതല്‍ പരിശോധനയും അണുനശീകരണവും നടത്തും.

