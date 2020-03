ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബില്‍ മരിച്ച 72-കാരന്റെ സ്രവ പരിശോധനയില്‍ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ജര്‍മനിയില്‍ നിന്ന് ഇറ്റലി വഴി വന്ന 72-കാരന്‍ പഞ്ചാബിലെ നവന്‍ഷഹര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചാണ് മരിച്ചത്. നെഞ്ചുവേദനയെ തുടര്‍ന്നാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിച്ചിരുന്നത്. ഇയാളുടെ സ്രവ പരിശോധനയില്‍ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇയാള്‍ മരിച്ചത്.

അതേ സമയം ഇയാളുടെ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയടക്കം ഇയാളുടെ പരിശോധനാ ഫലത്തില്‍ രോഗബാധയുള്ളതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊറോണ വൈറസിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ മൂന്ന് മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കര്‍ണാടക, മഹരാഷ്ട്ര, ഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഓരോരുത്തര്‍ മരിച്ചത്. പഞ്ചാബില്‍ മരിച്ചയാളില്‍ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരണകാരണം അതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

Content Hihglights: Sample of Punjab man who passed away tests positive for COVID-19