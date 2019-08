ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രെയിന്‍ ഓടിക്കാന്‍ ഡ്രൈവര്‍ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ-പാക് ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസായ സംഝോത എക്‌സ്പ്രസ് വാഗ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു.

മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമാണ് വാഗാ അതിര്‍ത്തി കടക്കാതെ തീവണ്ടി പിടിച്ചിട്ടത്. ഇന്ത്യന്‍ സംഘം തീവണ്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ പാതിവഴിയിലായ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു.

ജമ്മുകശ്മീരിനെ പുന:സംഘടിപ്പിച്ച്‌ രണ്ടാക്കിയതും കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താന്‍ ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം തരംതാഴ്ത്താനും ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം നിര്‍ത്തിവെക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

സംഝോത എക്‌സ്പ്രസ് സര്‍വീസ്‌ നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പാക്‌ റെയില്‍വേ മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് റഷീദ് പറഞ്ഞതായി റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതേ സമയം പാകിസ്താന്‍ റെയില്‍വേ സംഘം ഇന്ത്യന്‍ പോലീസിനെ ഭയന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ കാലുകുത്താതിരുന്നതെന്നും ചില സൂചനകളുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മൂന്നു കിലോ ഹെറോയിനും രണ്ട് മൊബൈല്‍ ഫോണും വാഗാ അതിര്‍ത്തിയിലെ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

പാകിസ്താന്‍ റെയില്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ലഹരി കടത്തിനു പുറകിലെന്ന് ഇന്റലിജന്‍സ് വിവരമുണ്ടായിരുന്നു. അമൃത്സര്‍ പോലീസിനു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്റലിജന്‍സ് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനാല്‍ അറസ്റ്റ് ഭയന്നാവാം ഇത്തരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ കാലു കുത്താന്‍ പാകിസ്താന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം വിസമ്മതിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

ഇന്ത്യ- പാകിസ്താന്‍ വ്യോമപാത കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിസ്താന്‍ അടച്ചിരുന്നു.

