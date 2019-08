ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിനെ അടിമുടി പരിഷ്‌കരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശങ്ങളുമായി സാം പിട്രോഡ. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായ പിട്രോഡ 20 നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് പാര്‍ട്ടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പാര്‍ട്ടിയെ കോര്‍പറേറ്റ് ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിനായി ഒരു ടെക്‌നിക്കല്‍ ഓഫീസറെ നിയമിക്കുക, എച്ച്.ആര്‍ വിഭാഗം രൂപവത്കരിക്കുക, ഭാരവാഹികള്‍ക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിശ്ചയിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍.

മിഷന്‍ 2020 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പിട്രോഡയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ 60 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. ചീഫ് ടെക്‌നിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ തസ്തിക എഐസിസിയില്‍ മാത്രമല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലും വേണമെന്നും ശുപാര്‍ശയുണ്ട്. സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സംഘാടനവും, നിരീക്ഷണവും ഏകോപനവും നടത്തുകയാണ് ഈ ഓഫീസറുടെ റോള്‍.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ഡാറ്റാ അനലറ്റിക്‌സും ഇയാളുടെ കര്‍ത്തവ്യമായിരിക്കും. ആധുനിക എച്ച്.വിഭാഗം ഓരോരുത്തരുടേയും കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ വിഭജിച്ച് നല്‍കുകയും ഭാരവാഹികള്‍ക്ക് റേറ്റിങ് സമ്പ്രദായം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും വേണം. പ്രവര്‍ത്തക സമിതിക്ക് പുറമെ 10 അംഗങ്ങളുടെ പുതിയൊരു ബോര്‍ഡ് രൂപവത്കരിക്കണം പാര്‍ട്ടിയില്‍.

ഈ ഫോറത്തില്‍ പൂര്‍ണമായും പാര്‍ട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ളവരായിരിക്കണം അംഗങ്ങള്‍. വ്യവസായ, ധനകാര്യ, ബിസിനസ്സ്, അടിസ്ഥാനസൗകര്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രഫഷണലുകളായിരിക്കണം ഈ ബോര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങള്‍. ഈ ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗങ്ങള്‍ക്കും മൂന്നു മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ വീതം ഉപദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം.

എന്നാല്‍ പിട്രോഡയുടെ ആശയങ്ങള്‍ പ്രായോഗികമല്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരായ എന്‍ ഭാസ്‌കര റാവുവിനെ പോലുള്ളവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

