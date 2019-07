ബെംഗളൂരു: പതിനൊന്ന് ഭരണകക്ഷി എം.എല്‍.എമാര്‍ രാജിസമര്‍പ്പിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ കര്‍ണാടകയില്‍ പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ബി.ജെ.പി. ഗവര്‍ണര്‍ ക്ഷണിച്ചാല്‍ തങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുമെന്നും ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി. നേതാവുമായ ഡി.വി. സദാനന്ദഗൗഡ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷി ബി.ജെ.പി.യാണ്. 105 എം.എല്‍.എമാര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. പക്ഷേ, എല്ലാകാര്യത്തിലും പരമാധികാരം ഗവര്‍ണര്‍ക്കാണ്. ഗവര്‍ണര്‍ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി. തയ്യാറാണ്- സദാനന്ദഗൗഡ വിശദീകരിച്ചു.

അതിനിടെ രാജിവെച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാരെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന്റെ നീക്കങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്നാണ് വിവരം. രാജിസമര്‍പ്പിച്ച രാമലിംഗ റെഡ്ഡി, എസ്.ടി. സോമശേഖര്‍, ഭാരതി ബാസവരാജ് എന്നിവരുമായി ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെങ്കിലും എം.എല്‍.എമാര്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ല. സിദ്ധരാമയ്യയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എമാരും മൂന്ന് ജെ.ഡി.എസ്. എം.എല്‍.എമാരുമാണ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിലെത്തി രാജിസമര്‍പ്പിച്ചത്. മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി, എച്ച്. വിശ്വനാഥ്, പ്രതാപ് ഗൗഡ പാട്ടീല്‍, ബി.സി. പാട്ടീല്‍, സൗമ്യ റെഡ്ഡി എന്നിവരടങ്ങുന്ന എം.എല്‍.എമാരാണ് സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിലെത്തിയത്.

