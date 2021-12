മുംബൈ: അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ജീവന്‍ രക്ഷിച്ച മുംബൈ പോലീസിലെ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരന് നന്ദി അറിയിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍. നവംബര്‍ 30-നാണ് സച്ചിന്റെ സുഹൃത്തിന് അപകടം സംഭവിച്ചത്. നട്ടെല്ലിന് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രാഫിക് പോലീസുകാരന്‍, കൃത്യസമയത്ത് യുവതിയെ നാനാവതി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ലോകം മനോഹരമാണ് എന്നാണ് സച്ചിന്‍ നന്ദി അറിയിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

അപകടത്തില്‍ നട്ടെല്ലിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. എന്നാല്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനുള്ള യാത്രയില്‍ കൂടുതല്‍ പരിക്ക് പറ്റാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചതിനേയും സച്ചിന്‍ പ്രത്യേകം പരാമര്‍ശിച്ചു. സച്ചിന്റെ സുഹൃത്ത് യാത്ര ചെയ്ത ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ ഒരു വലിയ വാഹനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുരേഷ് ദുംസേ എന്ന പോലീസുകാരനാണ് സഹായത്തിന് ഓടിയെത്തിയത്. പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയുടെ ഭര്‍ത്താവിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം അവരുടെ ഭര്‍ത്താവ് വിളിച്ച് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യം അറിയിച്ചുവെന്നും ദുംസേ പറയുന്നു.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിച്ചുവെന്നും ദുംസേ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം താന്‍ ആരേയും അറിയിച്ചില്ലെന്നും ചെയ്തത് ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് ആരോടും പറയാതിരുന്നതെന്നും ദുംസേ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സച്ചിനെ പോലെ ഒരാള്‍ അഭിനന്ദിച്ചതിലെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Master Blaster meets Bestman on Field.



.@sachin_rt met and applauded PC Suresh Dhumse whose timely response helped Mr. Tendulkar's friend get admitted to Nanavati Hospital after a road accident at Santacruz PStn Junction.#MumbaiPoliceForAll pic.twitter.com/isDXux0JoR