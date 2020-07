ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോഗ്യരാക്കാതിരിക്കാന്‍ കാരണം ബോധിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ സ്പീക്കര്‍ നല്‍കിയ നോട്ടീസിനെതിരെ നിയമപരമായ മാര്‍ഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപദേശം തേടുന്നതിനായി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ അഭിഷേക് മനു സിംഘ്‌വി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സ്പീക്കര്‍ നല്‍കിയ നോട്ടീസിനെതിരെ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും 17 എം.എല്‍.എമാരും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

'എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് തമാശരൂപത്തില്‍ പറഞ്ഞു. കാരണം മറുപക്ഷത്തിന് ഉപദേശം നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങള്‍ രണ്ടുപേരും നന്നായി ചിരിച്ചു. അതായിരുന്നു അതിന്റെ അവസാനം.' സിംഘ്‌വി പറഞ്ഞു.

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെന്നും ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്ന സുഹൃത്തെന്നുമാണ് സിംഘ്‌വി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വളരെക്കാലമായി തങ്ങള്‍ക്ക് പരസ്പരം അറിയാമെന്നും തന്റെ ഉപദേശത്തെ വിലമതിക്കുന്നതിനാലാണ്‌ സച്ചിന്‍ തന്നെ വിളിച്ചതെന്നും സിംഘ്‌വി പറഞ്ഞു.

രാജസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ ഭിന്നതമറന്ന് ഒന്നിക്കണമെന്ന് ഇരുവിഭാഗത്തോടും ആവശ്യപ്പെട്ട നേതാക്കളില്‍ ഒരാളാണ് സിംഘ്‌വി. 'എന്തിനും ഒരു സമയവും കാലവും ഉണ്ട്.ഗെഹ് ലോത്തിനെപ്പോലെയും സച്ചിനെപ്പോലെയുമുളള നേതാക്കള്‍ സ്ഥിരതയും പക്വതയും പ്രകടിപ്പിക്കണം.'

തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും നടന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്പീക്കര്‍ സി.പി. ജോഷി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റടക്കമുള്ള 18 എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് അയോഗ്യത മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കികൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസയച്ചത്. നോട്ടീസിന് വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ നിയമസഭാംഗത്വത്തില്‍നിന്ന് അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നോട്ടീസില്‍ പറയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നോട്ടീസിനെതിരെ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും അനുഭാവികളായ 17 എം.എല്‍.എമാരും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

Content Highlights:Sachin telephoned me two days ago says Abhishek Singhvi