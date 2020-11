ജയ്പുര്‍: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. രോഗബാധിതനായ കാര്യം സച്ചിന്‍ തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളില്‍ താനുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവര്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണമെന്നും സച്ചിന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജസ്ഥാനിലെ ടോങ്കില്‍നിന്നുള്ള എം.എല്‍.എയായ സച്ചിന്‍, ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില്‍ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും പ്രചരണ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

I have tested positive for Covid 19.



Anyone who may have come in contact with me over the last few day, please get yourselves tested.



Am taking appropriate doctoral advice. Hope to recover soon.