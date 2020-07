ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജസ്ഥാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ പ്രതിസന്ധികളെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന രാജസ്ഥാന്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് തിങ്കളാഴ്ച ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി.നദ്ദയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് സൂചന. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുന്നതുള്‍പ്പടെയുളള കാര്യങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ബിജെപിയിലേക്ക് പോകില്ലെന്നാണ് സച്ചിന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താന്‍ പോകാന്‍ തയ്യാറായേക്കുമെന്ന് സച്ചിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തവൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി അധ്യക്ഷനുമായി പൈലറ്റ് നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച ഇവര്‍ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല.നിലവില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ വിഷയത്തില്‍ കാത്തിരുന്ന് കാണാം എന്ന നിലപാടാണ് ബിജെപി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞതായും ഗഹ് ലോത് നേതൃതവവുമായി അനുരഞ്ജനത്തിനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ലെന്നും ഒരു ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.

അഹമ്മദ് പട്ടേലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താല്‍ ശനിയാഴ്ചയാണ് സച്ചിന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച ബിജെപി കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ അട്ടിമറി നടത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതായി രാജസ്ഥനാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗഹ്‌ലോത് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകാന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ ആന്റി ടെററിസ്റ്റ് സ്‌ക്വാഡും സ്‌പെഷ്യല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ ഗ്രൂപ്പും പൈലറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് തങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതിന്റെ അങ്ങേയറ്റമാണെന്ന് പൈലറ്റ് വിഭാഗം ആക്ഷേപിച്ചത്. പൈലറ്റ് - ഗഹ് ലോത് അഭിപ്രായഭിന്നതകള്‍ രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തനിക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുന്ന എംഎല്‍എമാരുമായി ഡല്‍ഹിയിലെത്തി പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വവുമായി ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ പൈലറ്റ് ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയത്.

ഇതേതുടര്‍ന്ന് ഞാറാഴ്ച രാത്രി ഗഹ് ലോത് എംഎല്‍എമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച 11 മണിക്ക് നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ യോഗവും ഗഹ്‌ലോത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗഹ് ലോത് വിഭാഗത്തിന്റ ശക്തിപ്രകടനമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് സൂചന. രാജസ്ഥാനിലെ ഗഹ് ലോതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ന്യൂനപക്ഷമാണെന്ന് പൈലറ്റ് വിഭാഗം പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

