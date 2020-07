ജയ്പൂർ: രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നതിനിടെ രാജസ്ഥാനിൽ പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ പിസിസി പ്രസിഡന്റിനെ അഭിനന്ദിച്ച് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജസ്ഥാൻ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. യാതൊരു സമ്മർദ്ദവും പക്ഷപാതവുമില്ലാതെ പുതിയ പിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോത്സാരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് തന്റെ പ്രതീക്ഷയെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ ദോത്സാരെജിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് കഠിനമായി പ്രവർത്തിച്ച കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് യാതൊരു സമ്മർദ്ദമോ പക്ഷപാതമോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ'യെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ബുധനാഴ്ച പിസിസി പ്രസിഡന്റായി ദോത്സാരെ ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് സച്ചിൻ രംഗത്തെത്തിയത്.

श्री @GovindDotasra जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर बधाई।

मुझे उम्मीद है की आप बिना किसी दबाव या पक्षपात के उन कार्यकर्ताओं जिनकी की मेहनत से सरकार बनी है, उनका पूरा मान-सम्मान रखेंगे। — Sachin Pilot (@SachinPilot) July 29, 2020

രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗഹ്ലോത്തുമായുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ പാർട്ടി വിമത നീക്കം നടത്തിയ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ ജൂലായ് പതിനാലിനാണ് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ്, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃയോഗത്തിൽ ഗോവിന്ദ് സിങ് ദോത്സാരെയെ പിസിസി പ്രസിഡന്റായി നിയമിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

