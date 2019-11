ന്യൂഡല്‍ഹി: അയോധ്യ തര്‍ക്ക ഭൂമി കേസിലെ വിധിക്ക് ശേഷം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് അധ്യക്ഷനായ മറ്റൊരു ഭരണഘടന ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട സുപ്രധാന വിധിയാണ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന ഉത്തരവിന് എതിരായ പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികളിലെ വിധി. ഞായറാഴ്ച അസമിലായിരുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയും, നിയുക്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയും ഡല്‍ഹിയില്‍ മടങ്ങി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികളിലെ വിധി എപ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇതുവരെയും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടില്ല.

ഗുരു നാനാക്ക് ജയന്തിയുടെ അവധിക്ക് ശേഷം ഇനി കോടതി തുറക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച. അന്ന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ബെഞ്ചുകളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. ആദ്യത്തേത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയും, നിയുക്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ബെഞ്ച്. ജസ്റ്റിസ് അഖില്‍ ഖുറേഷിയെ ത്രിപുര ഹൈകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ഉയര്‍ത്താനുള്ള കൊളീജിയം തീരുമാനത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം വൈകുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത് നല്‍കിയ ഹര്‍ജി ഉള്‍പ്പടെ മൂന്ന് സുപ്രധാന ഹര്‍ജികളാണ് ഈ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങള്‍ വായു മലിനീകരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസും ഇതില്‍ ഉള്‍പെടും.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ദീപക് ഗുപ്ത, സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ബുധനാഴ്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കോടതിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ച്. കുട്ടികള്‍ക്കെതിരെ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ലൈംഗീക ആക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജികളാണ് ഈ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അപേക്ഷയും ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നേക്കും.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയും ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്തും അടങ്ങുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ച്. ആദ്യ രണ്ട് ബെഞ്ചുകളും സുപ്രധാനമായ ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് സുപ്രധാന വിധികള്‍ പ്രസ്താവിക്കേണ്ട ബെഞ്ചുകള്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ ഇടയില്ലെന്നാണ് കോടതി വൃത്തങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ജഡ്ജസ് ലോഞ്ചില്‍ നടക്കുന്ന ഉച്ചവിരുന്നിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പങ്കെടുക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന നിലയില്‍ രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് പങ്കെടുക്കുന്ന ജഡ്ജസ് ലോഞ്ചിലെ അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച ഉച്ച വിരുന്ന് ആണെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ആഴ്ചത്തെ ഒത്ത് ചേരലിനുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന ബെഞ്ചുകള്‍ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പുറത്ത് ഇറക്കിയ സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് മനസിലാകുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്ച ജസ്റ്റിസുമാരായ അനിരുദ്ധ ബോസ്, കൃഷ്ണ മുരാരി എന്നിവര്‍ അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിനാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. അന്ന് മൂന്ന് അംഗ ബെഞ്ച് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന പ്രത്യേക ബെഞ്ചുകളില്‍ നിന്ന് സുപ്രധാനമായ ചില വിധികളുടെ പ്രസ്താവം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതില്‍ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിധിക്ക് എതിരായ പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികളിലെ വിധിയും ഉണ്ടാകുമോയെന്ന് ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് മാത്രമേ ഔദ്യോഗികമായി അറിയാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു.

ശബരിമല വിധി വ്യാഴാഴ്ച ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്ക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന ഏക പ്രവര്‍ത്തി ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. ഞായറാഴ്ചയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് വിരമിക്കുന്നത്. അയോധ്യ കേസിലെ വിധി പ്രസ്താവം പോലെ അവധി ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച്ച ശബരിമല വിധി പ്രസ്താവിക്കാന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് തെരെഞ്ഞെടുത്താലും അത്ഭുതമില്ല. കണക്ക് കൂട്ടലുകള്‍ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും എക്കാലത്തും കീഴ് വഴക്കങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാറി നടന്ന് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അപ്രതീക്ഷിത കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്ത് ചരിത്രത്തില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗോഗോയ് അവസാന മണിക്കൂറുകളില്‍ അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളി കളയാനാകില്ല.

Content Highlights: Sabarimala verdict will be on either thursday or friday