ന്യൂഡല്‍ഹി: മതവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരിക വിധിക്കാണ് ശബരിമല വിഷയം വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി.

മതവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുടെ 25,26 അനുച്ഛേദങ്ങളും സുപ്രധാനമാണ്. ഷിരൂര്‍ മഠം കേസിലും അജ്മീര്‍ ദര്‍ഗ്ഗ കമ്മിറ്റി കേസിലും സുപ്രീം കോടതി തന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധികളില്‍ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആധികാരികമായ വിധി ആവശ്യമാണ്. അതിനാലാണ് ശബരിമല വിഷയം വിശാല ബെഞ്ച് കേള്‍ക്കുന്നതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്‌ഡെയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഒന്‍പതംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിധിക്ക് എതിരായ പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികള്‍ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് നിയമപരമായ ചില വിഷയങ്ങള്‍ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടത് തെറ്റാണെന്ന വാദം ഫെബ്രുവരി 10ന് തള്ളിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 10 ലെ വിധി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് 29 പേജ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പ്രത്യേക വിധിന്യായം സുപ്രീം കോടതി പുറത്തിറക്കിയത്. പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ഹര്‍ജികളിലും അപ്പീലുകളിലും സമ്പൂര്‍ണ്ണ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവ് ഇറക്കാന്‍ കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും വിധിയില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹര്‍ജികളുടെയോ അപ്പീലുകളുടെയും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുമ്പോഴും അതിലെ നിയമപരമായ വിഷയങ്ങള്‍ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക്‌ വിടാം. വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടുന്നതില്‍ ഒരു വിലക്കും ഇല്ല. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയായതിനാല്‍ തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള ബെഞ്ചിന് തീരുമാനമെടുക്കാം. യുവതി പ്രവേശന വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടത് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ആണെന്നും വിധിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം 145 പ്രകാരം കോടതി നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും വിധിയില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീര്‍പ്പുകല്‍പ്പിക്കാത്ത കേസ്സുകളില്‍ നിയമപരമായ വിഷയങ്ങള്‍ മാത്രം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ട സാഹചര്യങ്ങള്‍ മുമ്പും കോടതിയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ടി എം എ പൈ കേസും ആധാര്‍ കേസും ഇതിന് ഉദാഹരണമായി വിശാല ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Sabarimala review plea: big bench considers the issue for an authentic verdict