ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന വിധിയ്‌ക്കെതിരായ ഹര്‍ജികള്‍ ഫെബ്രുവരി ആറിന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചേക്കും. ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിക്കെതിരെയുള്ള പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജികളും കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജികളുമാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നത്. അതേസമയം ഹര്‍ജികള്‍ ബുധനാഴ്ച പരിഗണനക്ക് വരുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല

ശബരിമല വിധിക്കെതിരെ അമ്പതോളം പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജികളാണ് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ റിട്ട് ഹര്‍ജികളും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ സാവകാശ ഹര്‍ജികളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ഹര്‍ജികള്‍ ജനുവരി 22 നു പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചതെങ്കിലും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ അംഗമായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര അവധിയില്‍ ആയതിനാല്‍ അത് മാറ്റി വെക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: sabarimala case-supreme Court may consider next Wednesday