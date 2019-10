ന്യൂഡല്‍ഹി: ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസാകും. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് നിയമന ഉത്തരവില്‍ ഒപ്പിട്ടു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ 47-ാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസായാണ് ശരദ് അരവിന്ദ് ബോബ്‌ഡെ അധികാരമേല്‍ക്കുക.

നവംബര്‍ 18നാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്. നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് നവംബര്‍ 17ന് വിരമിക്കും. ഒരുവര്‍ഷവും അഞ്ചുമാസവുമാണ് ബോബ്‌ഡെയുടെ കാലാവധി. 2021 ഏപ്രില്‍ 23ന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കും.

2000ത്തില്‍ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ അഡീഷണല്‍ ജഡ്ജിയായ ബോബ്‌ഡെ, 2012 ഒക്ടോബറില്‍ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി. 2013 എപ്രിലിലാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാകുന്നത്‌.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയെ നിയമിക്കാന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗോഗോയ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയോറിറ്റിയില്‍ രണ്ടാമനാണ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡെ.

