മോസ്‌കോ: അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ താലിബാന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ റഷ്യ വിളിച്ച യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ക്ഷണമില്ല. അമേരിക്ക, ചൈന, പാകിസ്താന്‍ എന്നിവരുമായിട്ടാണ് റഷ്യ ചര്‍ച്ച നടത്തുക. അഫ്ഗാനില്‍ താലിബാന്‍ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്തമാക്കി രാജ്യത്ത് സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കുകയെന്നതാണ് ചര്‍ച്ചയിലൂടെ റഷ്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഖത്തറില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 11നാണ് യോഗം ചേരുക.

അഫ്ഗാനിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നാണ് റഷ്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സെര്‍ജി ലാവ്‌റോവ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. തുടര്‍ന്നുള്ള യോഗങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയും പങ്കെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. അമേരിക്ക, മധ്യ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍, ഇന്ത്യ, ഇറാന്‍ എന്നിവരുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം യു.എന്‍ സുരക്ഷാകൗണ്‍സിലില്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ മുന്‍കയ്യെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ നടപടിയില്‍ ഇന്ത്യയിലെ അഫ്ഗാന്‍ സ്ഥാനപതി ഫരീദ് മാമുണ്ട്‌സേ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ സെക്യൂരിറ്റി കൗണ്‍സിലില്‍ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ അധ്യക്ഷ പദവി ഇന്ത്യക്കാണ്.

അഫ്ഗാന്‍ വിഷയത്തെ യു.എന്‍ സെക്യൂരിറ്റി കൗണ്‍സിലില്‍ അടിയന്തരപ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാക്കി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം പ്രകീര്‍ത്തിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അഫ്ഗാന്‍ സ്ഥാനപതിയുടെ പ്രതികരണം.

അഫ്ഗാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് ഹനീഫുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കര്‍ ആശയവിനിമയം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അഫ്ഗാനിലെ താലിബാന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തര യോഗം യുഎന്നില്‍ ചേരാന്‍ തീരുമാനമായത്.

Content Highlights: Russia to conduct meeting with US, PAK, China on Afghanistan issue, India left out