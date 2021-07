ന്യൂഡല്‍ഹി: വാരാണസിയില്‍ നിര്‍മിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്റര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രുദ്രാക്ഷ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രം കോണ്‍ഫറന്‍സുകള്‍ നടത്തുന്നതിനും ടൂറിസത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഇടമാക്കി വാരാണസിയെ മാറ്റുന്നുവെന്ന് മോദി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ശിവലിംഗത്തിന്റെ മാതൃകയില്‍ നിര്‍മിച്ച ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും മോദി ച്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

മോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയിലെ സിഗ്ര മേഖലയില്‍ 2.87 ഹെക്ടര്‍ പ്രദേശത്താണ് രണ്ടു നിലയില്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്ത രുദ്രാക്ഷ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. 1,200 പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇതിലുണ്ട്. വാരാണസിയുടെ സാംസ്‌കാരിക സമ്പന്നത വിളിച്ചോതുന്നതാണ് രുദ്രാക്ഷെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. എല്‍ഇഡി ലൈറ്റുകള്‍ കൊണ്ട് കെട്ടിടം ആകര്‍ഷകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാരാണസിയുടെ കല, സംസ്‌കാരം, സംഗീതം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വെളിവാക്കുന്ന ചുവര്‍ ചിത്രങ്ങളും രുദ്രാക്ഷിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു.

സാമൂഹ്യ-സാംസ്‌കാരിക വിനിമയങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഒരു ഇടം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രുദ്രാക്ഷ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. വാരാണസിയുടെ ടൂറിസം സാധ്യതതകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ഇത് വഴിയൊരുക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര കോണ്‍ഫറന്‍സുകള്‍, പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍, സംഗീതപരിപാടികള്‍ തുടങ്ങിയ പരിപാടികള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമാണിത്. 120 കാറുകള്‍ നിർത്തിയിടാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെയുണ്ട്.

ജപ്പാന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ കോ-ഓപ്പറേഷന്‍ ഏജന്‍സിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് 200 കോടി ചെലവില്‍ രുദ്രാക്ഷിന്റെ നിര്‍മാണം. പരിസ്ഥിതി സൗഹാര്‍ദ നിര്‍മിതിയാണിതെന്നും മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

I am delighted to be inaugurating a convention centre Rudraksh in Varanasi. Constructed with Japanese assistance, this state-of-the-art centre will make Varanasi an attractive destination for conferences thus drawing more tourists and businesspersons to the city. pic.twitter.com/ExoBLO6sp3