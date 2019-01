ബികാനിര്‍: വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞ ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഗര്‍ഭനിരോധ ഉറകള്‍ നിറച്ച കവര്‍ മറുപടിയായി നല്‍കി. രാജസ്ഥാനിലെ ഹനുമാന്‍ഗഡ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ചാനി ബാഡി ഗ്രാമത്തിലുള്ള വികാസ് ചൗധരി, മനോഹര്‍ ലാല്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് മറുപടിയായി ലഭിച്ച കവറിനുള്ളില്‍ നിന്ന് ഗര്‍ഭ നിരോധ ഉറകള്‍ ലഭിച്ചത്.

2001 ല്‍ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തില്‍ നടത്തിയ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇവര്‍ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആരാഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം മറുപടി ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ഇവര്‍ രണ്ടാമതും അപേക്ഷ നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് ഇവരുടെ അപേക്ഷയില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ഇടപെടുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനോട് വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷമാണ് മറുപടി ലഭിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ മറുപടി കത്ത് ഉള്‍പ്പെട്ട കവറിനൊപ്പം ഇരുവര്‍ക്കും ഗര്‍ഭനിരോധ ഉറകള്‍ നിറച്ച മറ്റൊരു കവറും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര്‍ അയച്ചുകൊടുത്തു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. വിഷയത്തില്‍ അധികൃതര്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

#Rajasthan: Villagers Manohar Lal and Vikas Chaudhari say they received condoms in reply to their RTI application to Gram Panchayat Chhani Bari, Hanumangarh district, demanding record of development work done in the area in the last 5 years. pic.twitter.com/X6tOKOtEvB