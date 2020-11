ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആര്‍.ടി - പി.സി.ആര്‍ പരിശോധനയുടെ നിരക്ക് മൂന്നിലൊന്നായി വെട്ടിക്കുറച്ച് ഡല്‍ഹിയിലെ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍. ഡല്‍ഹിയിലെ സ്വകാര്യ ലാബുകളില്‍ ആര്‍.ടി - പി.സി.ആര്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ഇനി 800 രൂപമാത്രം നല്‍കിയാല്‍ മതി. 2,400 രൂപയാണ് നിലവില്‍ സ്വകാര്യ ലാബുകള്‍ ഈടാക്കുന്നത്.

രാജ്യതലസ്ഥാനം കൊറോണ വൈറസിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട വ്യാപനം നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഫീസ് കുറച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ ആര്‍.ടി - പി.സി.ആര്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ഈടാക്കുന്ന തുക കുറയ്ക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഡല്‍ഹിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കോവിഡ് പരിശോധന സൗജന്യമായി നടത്താന്‍ കഴിയും. എന്നാല്‍ സ്വകാര്യ ലാബുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവര്‍ക്കും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്താന്‍ ഇതോടെ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്ന തുകയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇടപെടില്ലെന്ന് ഐസിഎംആര്‍ അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അക്കാര്യത്തില്‍ ഇടപെടല്‍ നടത്തേണ്ടതെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് മഹാരാഷ്ട്രാ, രാജസ്ഥാന്‍, തമിഴ്‌നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ആര്‍.ടി - പി.സി.ആര്‍ പരിശോധനാ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് പരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

രാജ്യത്താകമാനം ആര്‍.ടി - പി.സി.ആര്‍ പരിശോധനയുടെ ഫീസ് 400 രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. പരിശോധനയുടെ യഥാര്‍ഥ ചെലവ് 200 രൂപയാണെന്നിരിക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വിവിധ നിരക്കുകളാണ് ഈടാക്കുന്നതെന്ന് ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ആര്‍.ടി - പി.സി.ആര്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള ചെലവ് 900 രൂപ മുതല്‍ 2800 രൂപവരെയാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താന്‍ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ആവശ്യമില്ലെന്ന് രണ്ടാംഘട്ട കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ സെപ്റ്റംബറില്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മേല്‍വിലാസം തെളിയിക്കുന്നതിനായി ആധാര്‍ കാര്‍ഡുമായി എത്തി ഐസിഎംആറിന്റെ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നല്‍കുന്ന ഡല്‍ഹി സ്വദേശികള്‍ക്ക് എവിടെയും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താം. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇതുവരെ 5.6 ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 9066 പേര്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

