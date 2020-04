ലഖ്‌നൗ: സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളും എന്‍.ജി.ഒ.കളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ആര്‍എസ്എസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവ്. ബിജെപി അനുകൂല കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്നും അഖിലേഷ് ആരോപിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ സത്യസന്ധമായ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് പകരം രാഷ്ട്രീയമാണ് ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക അടുക്കളകളും ആര്‍എസ്എസിന്റെ സംഭരണശാലകളും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമില്ല. സന്നദ്ധ സംഘടനകളില്‍ നിന്നും എന്‍ജിഒകളില്‍ നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ ആര്‍എസ്എസ് അവരുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു, പിന്നീട് ഇത് മോദിയുടെ ചിത്രം പതിപ്പിച്ച ബാഗുകളില്‍ ബിജെപി അനുകൂല കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആര്‍എസ്എസിന്റെ മോശം മാനസികാവസ്ഥയെ ആണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. സംഘത്തിന്റെ അജണ്ട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ മാത്രമാണോ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് ചോദിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്, എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള ചില നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ജനങ്ങളില്‍ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്ന പല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വിജയം കാണുന്നില്ല. പാവപ്പെട്ടവരേയും തൊഴിലാളികളേയും സംരക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും അഖിലേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടും പലയിടത്തും കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഇരട്ടിച്ചു. ഇത് സര്‍ക്കാരിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധയുടെ ഫലമാണ്.ലോക്ക് ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിയ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും പാലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

