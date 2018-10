ബംഗളൂരു: ശിവലിംഗത്തിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന തേള്‍ ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെന്ന് ഒരിക്കൽ ഒരു ആർഎസ്എസ് നേതാവ് പറഞ്ഞിരുന്നതായി ശശിതരൂര്‍ എംപി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിത്വം ആര്‍എസ്എസ്സുമായി ചേര്‍ന്നു പോവുന്നതല്ലെന്ന് പറയവെയാണ് ഈ പരാമര്‍ശം. ബെംഗളൂരു സാഹിത്യോത്സവത്തില്‍ "പാരഡോക്‌സിക്കല്‍ പ്രൈംമിനിസ്റ്റര്‍ നരേന്ദ്രമോദി ആൻഡ് ഹിസ് ഇന്ത്യ'' എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാരവാന്‍ ജേര്‍ണലിസ്റ്റായ വിനോദ് ജോസിനോടാണ് ആര്‍എസ്എസ് നേതാവ് ഈ പരാമര്‍ശം നടത്തിയതെന്നും തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

"നരേന്ദ്രമോദി ശിവലിംഗത്തിന് മുകളിലുള്ള തേളിനെപ്പോലെയാണ്. തേളായതു കൊണ്ട് കൈഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റാന്‍ കഴിയില്ല. അതേസമയം ശിവലിംഗത്തിന് മുകളിലായതിനാല്‍ ചപ്പലുകൊണ്ട് അടിക്കാനും കഴിയില്ല. എന്തൊരു അസാധാരണ താരതമ്യമാണത്", തരൂര്‍ പറഞ്ഞു.

#WATCH Shashi Tharoor in Bengaluru, says, "There's an extraordinarily striking metaphor expressed by an unnamed RSS source to a journalist, that, "Modi is like a scorpion sitting on a Shivling, you can't remove him with your hand & you cannot hit it with a chappal either."(27.10) pic.twitter.com/E6At7WrCG5