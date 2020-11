ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ(ആര്‍.എസ്.എസ്.)ത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരേ പോരാടാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രപ്രൗത്രന്‍ തുഷാര്‍ ഗാന്ധി. മഹാ്ത്മാ ഗാന്ധിയയുടെ ഭാര്യ കസ്തൂര്‍ബ ഗാന്ധിയുടെ 150-ാം ജന്മദിനാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പോര്‍ബന്തറില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'എനിക്ക് ആര്‍.എസ്.എസ്. പ്രവര്‍ത്തകരോട് ശത്രുതയില്ല. എന്നാല്‍ ആര്‍.എസ്.എസിനോട് വിരോധമുണ്ട്. ആ ആശയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റുളളവര്‍ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ അവരേയും എതിര്‍ക്കുന്നു. നാം പ്രതിഷേധിക്കണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഗാന്ധിയന്മാരാണെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാന്‍ നാം അര്‍ഹരല്ല.' തുഷാര്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന കടമ ഗാന്ധിയന്മാര്‍ നിര്‍വഹിക്കണമെന്നും തുഷാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 'ആളുകള്‍ വരും പോകും. എന്നെ ചിഹ്നങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല, കാരണം നാം ജനാധിപത്യശക്തിയാണ്. മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഏകാധിപതിയെ പോലെ പെരുമാറിയപ്പോള്‍ നാം അവരെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ആ ശക്തി ഇതുവരെയും മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ നാം അത് കരുത്തുറ്റതാക്കേണ്ടതുണ്ട്.' തുഷാര്‍ പറയുന്നു.

