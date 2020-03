ന്യൂഡല്‍ഹി: ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരുന്ന ആര്‍എസ്എസിന്റെ വാര്‍ഷിക യോഗം അഖില ഭാരതീയ പ്രതിനിധിസഭ റദ്ദാക്കി. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് യോഗം റദ്ദാക്കിയത്.

ആര്‍.എസ്.എസ്. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഭയ്യാജി ജോഷിയാണ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

മാര്‍ച്ച് 15 മുതല്‍ 17 വരെ ബെംഗളൂരുവിലാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഭാവി പരിപാടികള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി ബിജെപിയടക്കം ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ എല്ലാ പോഷക സംഘടനകളേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് അഖില ഭാരതീയ പ്രതിനിധിസഭ.

Content Highlights: RSS cancels its Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha ABPS that was scheduled to be held in Bengaluru