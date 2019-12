താനെ: സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ട്രെയിന്‍ എത്തുന്നതിനിടെ ട്രാക്ക് മുറിച്ച് കടന്ന യാത്രക്കാരനെ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അനില്‍ കുമാര്‍ എന്ന റെയില്‍വെ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന് അഭിനന്ദനപ്രവാഹം. സ്വന്തം ജീവന്‍ കൂടി പണയം വെച്ചാണ് ഈ പോലീസുകാരന്‍ കൃത്യനിര്‍വഹണം നടത്തിയത്. ഡിസംബര്‍ മൂന്നിനാണ് സംഭവം നടന്നത്.

സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചു. ഒരു പ്ലാറ്റ് ഫോമില്‍ നിന്നിറങ്ങി നേരെ എതിരെയുള്ള പ്ലാറ്റിഫോമിലേക്കെത്താന്‍ ഒരാള്‍ ട്രാക്ക് കടക്കുന്നത് കാണാം. ട്രെയിന്‍ വരുന്നത് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് പ്ലാറ്റ് ഫോമില്‍ നിന്ന് പോലീസുകാരന്‍ ചാടിയിറങ്ങി ഇയാളെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതും തൊട്ടുതൊട്ടില്ല എന്ന വിധത്തില്‍ കടന്നു പോകുന്ന തീവണ്ടിയ്ക്ക് മുന്നില്‍ പെടാതെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

Alertness and agility of RPF staff & Loco pilot saved the life of a passenger, trying to cross the track in an illegal way, at Thane Railway Station.

Please use FOB or Escalator for moving from one platform to another. Indian Railways is concerned about your personal safety. pic.twitter.com/V6v69LMJTX