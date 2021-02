കൊല്‍ക്കത്ത: ബംഗാളില്‍ ബിജെപിയുടെ രഥയാത്ര നാളെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വിവാദവും ചൂടുപിടിക്കുന്നു. രഥയാത്രയ്ക്ക് ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചുവെന്നാണ് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിനെ തള്ളി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി.

ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നതുപോലെ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു യാത്രയ്ക്കും അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ പടര്‍ത്താനാണ് ബിജെപി ശ്രമം. യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചുവെന്നാണെങ്കില്‍ അതിനുള്ള തെളിവുകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ബിജെപി തയ്യാറാവണം. സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിര്‍ത്താനുള്ള ബിജെപി നീക്കമാണിത്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയില്‍ നിന്നാണ് യാത്ര നടത്താനുള്ള അനുമതി തേടിയത്. വിഷയം പരിശോധിക്കാന്‍ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വീറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ശനിയാഴ്ചയാണ് രഥയാത്ര ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെപി നഡ്ഡ ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇതേ സ്ഥലത്ത് അന്നേ ദിവസം തന്നെ തൃണമൂല്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ദ്വിദിന ജനസമര്‍ഥന്‍ യാത്രയും മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ റാലിയും നടക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ബിജെപി യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. അതേസമയം യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യാത്ര നടക്കുന്ന നാഡിയ ജില്ലാ പോലീസ് വൃത്തങ്ങളും അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷയുള്ള ജെപി നഡ്ഡയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, രഥയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി തേടിയില്ലെന്നാണ് ബിജെപി ബംഗാള്‍ ജന.സെക്രട്ടറി പ്രതാപ് ബാനര്‍ജി പ്രതികരിച്ചത്.

