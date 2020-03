ന്യൂഡല്‍ഹി: സമ്പൂര്‍ണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അടിയന്തരമായി ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ തയ്യാറക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് നിര്‍മാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ സഹായം നല്‍കണമെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കയച്ച കത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉടന്‍ അടിയന്തര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യന്ത്രിമാരോടും സോണിയ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അസാധാരണമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, ദുരിതത്തിലായ നിര്‍മാണത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അടിയന്തര വേതന സഹായം ലഭ്യമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോടും ക്ഷേമ ബോര്‍ഡുകളോടും നിര്‍ദേശിക്കണം.

കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയില്‍ സാമ്പത്തിക പ്രതികരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാനഡയുള്‍പ്പടെയുള്ള പലരാജ്യങ്ങളും വേതന സബ്‌സിഡി നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സോണിയ കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2019 മാര്‍ച്ച് വരെ 49,688 കോടി രൂപയാണ് വേതനക്ഷേമ ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്വരൂപിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ 19,379 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. മാര്‍ഗങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞതോടെ ലക്ഷകണക്കിന് തൊഴിലാളികള്‍ വലിയ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോണിയ ഗാന്ധി കത്തില്‍ വിവരിച്ചു.

