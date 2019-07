പാറ്റ്‌ന: ബീഹാറിലെ മധുബാനി ജില്ലയിലെ മഹോദേവ ഗ്രാമവാസികള്‍ ആ ഞെട്ടലില്‍ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മുക്തരായിട്ടില്ല. പാടത്ത് പണിയെടുത്തു കൊണ്ടിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയൊരു പാറക്കഷ്ണം വലിയ ശബ്ദത്തോടെ വന്നു പതിച്ചത്. 15കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള വസ്തു തങ്ങള്‍ പണിയെടുക്കുന്ന പാടത്ത് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പതിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. പതിച്ചപ്പോള്‍ ചെറുതായി പുകയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനാല്‍ ആരും സമീപത്ത് നിന്നില്ല. പിന്നീടാണ് ഇവര്‍ അതിനടുത്തേക്ക് വന്നത്. പതിച്ച കുഴിയുടെ വലിപ്പവും ആഴവും കണ്ടാലറിയാം എത്ര ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു ആ പതനത്തിനെന്ന്. അഞ്ചടിയോളം വരും കുഴിക്ക്.

ഫുട്‌ബോളിന്റെ വലിപ്പമുള്ള വസ്തു ഉല്‍ക്കയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്‌കുമാറിന്റെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് കാന്തിക സ്വഭാവമുള്ള ഉല്‍ക്കാ കഷണത്തെ പാറ്റ്‌നയിലെ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി.

ജൂലൈ 22നാണ് മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ പാടത്തില്‍ ഉല്‍ക്ക പതിക്കുന്നത്. പദാര്‍ഥത്തെ പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണ സയന്‍സ് സെന്ററിലേക്ക് കൂടുതല്‍ പഠനങ്ങള്‍ക്കായി വിട്ടു നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.പഠന ശേഷമേ ഉല്‍ക്കയാണോ അല്ലയോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ കഴിയൂ.

പാറക്കഷ്ണം പോലെയാണെങ്കിലും ഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും ഉല്‍ക്കാ ശിലയ്ക്ക്. മാത്രമല്ല കാന്തിക സ്വഭാവവുമുണ്ടാകും. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ഉല്‍ക്കയാണെന്ന സംശയമുയരാന്‍ കാരണം. സൗരയൂഥം രൂപപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിര്‍ണ്ണായക വിവരങ്ങള്‍ ഉല്‍ക്കാ പഠനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഉൽക്കാ ശിൽയെ ശാസ്ത്രലോകം പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉൽക്കാപതനം വളരെ വിരളവുമാണ്.

ബഹിരാകാശത്തു കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ചെറിയ ശിലാശകലങ്ങളെയാണ് ഉല്‍ക്കകള്‍ എന്നു പറയുന്നത്. ഇവയില്‍ ഭൂരിഭാഗവും വരുന്നത് ധൂമകേതു, ഛിന്നഗ്രഹങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നാണ്. ഭൂമിയിലേക്കു പലപ്പോഴും ചില കഷണങ്ങള്‍ എത്താറുണ്ട്. ഇവ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ ഘര്‍ഷണം സംഭവിച്ച് കത്തിതീരുകയാണ് പതിവ്. ഇങ്ങനെ കത്തുന്നത് ദൃശ്യമാവുന്നതിനെയാണ് നാം കൊള്ളിയാന്‍ എന്നു പറയുന്നത്. കത്തുന്നവയില്‍ അപൂര്‍വ്വം മാത്രം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും. അവയിലൊന്നാണ് ബിഹാറില്‍ പതിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

