ലഖ്‌നൗ: കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തട്ടകമായ റായ്ബറേലിയിലെ ജനകീയനായ മുന്‍ എംഎല്‍എ അഖിലേഷ് സിങ്(59) അന്തരിച്ചു. ലഖ്‌നൗവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം. അര്‍ബുധ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

ഏറെ ജനപ്രിയനായിരുന്ന അഖിലേഷ് സിങ് റായ്ബറേലിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിര്‍ണായക സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. പ്രാദേശികമായി ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1993 മുതല്‍ 2012 വരെ റായ്ബറേലിയിലെ എം.എല്‍.എ.യായിരുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായും പീസ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായും അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചു വിജയിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചിട്ടും വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ജയിക്കാനായതും അഖിലേഷ് സിങ്ങിന്റെ ജനപ്രീതി തെളിയിച്ചു. പിന്നീട് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തുനിന്ന് പിന്മാറി.

2017-ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മകള്‍ അദിതി സിങ് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി റായ്ബറേലിയില്‍നിന്ന് നിയമസഭയില്‍ എത്തിയപ്പോഴും അഖിലേഷ് സിങിന്റെ സാന്നിധ്യം നിര്‍ണായകമായിരുന്നു. വന്‍ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു അദിതി സിങിന്റെ ജയം.

റായ്ബറേലിയില്‍ പാര്‍ട്ടി ഭേദമന്യേ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഇടപെട്ടാണ് അഖിലേഷ് സിങ് ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. സാധാരണക്കാരന്റെ ഏത് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയും മുന്നിട്ടിറങ്ങി. പാവങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കാനും മുന്‍നിരയിലുണ്ടായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പല ക്രിമിനല്‍ കേസുകളിലും അകപ്പെട്ടതോടെ റായ്ബറേലിയിലെ റോബിന്‍ഹുഡ് എന്ന വിളിപ്പേരും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. എന്നാല്‍ റായ്ബറേലി മേഖലയില്‍ അഖിലേഷ് സിങിനുണ്ടായിരുന്ന ജനപ്രീതി നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്.

അഖിലേഷ് സിങിന്റെ വിയോഗത്തോടെ റായ്ബറേലിയില്‍ കരുത്തുറ്റ നേതാവിനെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. റായ്ബറേലിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും അഖിലേഷിന്റെ സ്വാധീനവും ഘടകമായിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസിനോട് ചിലഘട്ടങ്ങളില്‍ എതിര്‍പ്പുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സോണിയഗാന്ധിയെ പിന്തുണച്ച നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വന്‍വിജയം ഉറപ്പാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു.

അഖിലേഷ് സിങിന്റെ വിയോഗം റായ്ബറേലിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കനത്ത നഷ്ടമാകും. കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെ അഖിലേഷ് സിങും അദിതി സിങും ഒരുപോലെ പിന്തുണച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

