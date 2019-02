ന്യൂഡല്‍ഹി: ലണ്ടനിലെ ബ്രയാന്‍സ്റ്റണ്‍ സ്‌ക്വയറിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് റോബര്‍ട്ട് വദ്രയുടെ പേരിലല്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ദമ്പതികളുടെ പേരിലാണ് ഫ്‌ളാറ്റുള്ളതെന്ന് തങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായതായി ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ബ്രയാന്‍സ്റ്റന്‍ സ്‌ക്വയറിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് റോബര്‍ട്ട് വദ്രയുടേതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്(ഇഡി)വദ്രയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ച് വിദേശത്ത് വസ്തുവകകള്‍ വാങ്ങിയെന്നാണ് വദ്രയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള കേസ്.

വദ്രയുടെ പേരില്‍ നിരവധി വസ്തുവകകള്‍ ലണ്ടനിലുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലെന്നാണ് ഇഡിയുടെ വാദം. ബുധനാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും ഇ ഡിക്കു മുന്നില്‍ വദ്ര ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരായിരുന്നു. അമ്പതും നാല്‍പ്പതും ലക്ഷം വിലയുള്ള രണ്ടു വീടുകളും ആറു ഫ്‌ളാറ്റും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ വദ്രയ്ക്ക് ലണ്ടനിലുണ്ടെന്നാണ് ഇ ഡി പറയുന്നത്.

റോബര്‍ട്ട് വദ്രയുടേതെന്ന് ഇ ഡി പറയുന്ന 12 എല്ലെര്‍ടോണ്‍ ഹൗസ് ബ്രിട്ടീഷ് കുടുംബത്തിന്റെതാണെന്നും നിലവില്‍ അവിടെ ആരും താമസത്തിനില്ലെന്നുമാണ് ഇന്ത്യാ ടുഡേ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ മേഖലയില്‍ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ക്ക് നിലവില്‍ 23-15 കോടി രൂപ വരെ മൂല്യം വരുമെന്നാണ് സൂചന.

വെള്ളിയാഴ്ചയും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ ഇ ഡി വദ്രയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 10.30 ഓടെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

