ജയ്പൂര്‍: കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സഹോദരീ ഭര്‍ത്താവും പ്രമുഖ വ്യവസായിയുമായ റോബര്‍ട്ട് വദ്രയും അമ്മ മൗറീനും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഹാജറായി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ജയ്പൂരിലെ ഓഫീസില്‍ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. വദ്രയുടെ ഭാര്യയും എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുമായ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഇവരോടൊപ്പം എത്തിയിരുന്നു. ജയ്പൂര്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഓഫീസില്‍ തിങ്ങിക്കൂടിയ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കാവല്‍ക്കാരന്‍ കള്ളനാണ്, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സിന്ദാബാദ് എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ മുഴക്കിയാണ് ഇവരെ സ്വീകരിച്ചത്.

