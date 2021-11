ജയ്പുര്‍: വിവാദ പ്രസ്താവനയില്‍ കുരുങ്ങി രാജസ്ഥാന്‍ മന്ത്രി രാജേന്ദ്ര സിങ് ഗൂഢ. കത്രീനാ കൈഫിന്റെ കവിളുകള്‍ പോലെ വേണം റോഡുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതാണ് രാജേന്ദ്ര സിങ്ങിന് വിനയായത്. പൊതുയോഗത്തിനിടെ മന്ത്രി നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം വലിയതോതില്‍ പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ഉദയപുര്‍വാടിയില്‍ ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോഴായിരുന്നു രാജേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ വിവാദപരാമര്‍ശം. പ്രദേശത്തെ റോഡുകള്‍ നന്നാക്കണമെന്ന് ഗ്രാമവാസികളില്‍ ചിലര്‍ രാജേന്ദ്ര സിങ്ങിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്നാണ്, യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ചീഫ് എന്‍ജിനീയര്‍ക്ക് വിചിത്രനിര്‍ദേശം മന്ത്രി നല്‍കിയത്. 'എന്റെ മണ്ഡലത്തില്‍, റോഡുകള്‍ നിര്‍മിക്കേണ്ടത് കത്രീനാ കൈഫിന്റെ കവിളുകള്‍ പോലെയാകണം', എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍.

മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകള്‍ ആളുകള്‍ ആരവത്തോടെ സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ, മന്ത്രി പരാമര്‍ശം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതാദ്യമായല്ല റോഡുകളെ നടിമാരുടെ കവിളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ പരാമര്‍ശം നടത്തുന്നത്. 2005-ല്‍ ആര്‍.ജെ.ഡി. നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവും സമാന പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. ബിഹാറിലെ റോഡുകള്‍ നടി ഹേമ മാലിനിയുടെ കവിളുകളോളം മിനുസമുള്ളതാക്കുമെന്നായിരുന്നു ലാലുവിന്റെ വാക്കുകള്‍.

#WATCH | "Roads should be made like Katrina Kaif's cheeks", said Rajasthan Minister Rajendra Singh Gudha while addressing a public gathering in Jhunjhunu district (23.11) pic.twitter.com/87JfD5cJxV — ANI (@ANI) November 24, 2021

