ന്യൂഡല്‍ഹി: ടിക്കറ്റെടുക്കാതെ യാത്രചെയ്യുന്നവരെ പിടികൂടി പിഴ ഈടാക്കുന്നതിലൂടെ റെയില്‍വെയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന. 2016 നും 2019നുമിടെ റെയില്‍വേയ്ക്ക് ഇത്തരത്തില്‍ ലഭിച്ചത് 1377 കോടിരൂപ.

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നല്‍കിയ മറുപടിയിലാണ് റെയില്‍വെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനിടെ കള്ളവണ്ടി കയറിയവരില്‍നിന്ന് ഇടാക്കുന്ന പിഴയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം 31 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചുവെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

2016 - 17 കാലത്തെ റെയില്‍വെയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയ പാര്‍ലമെന്ററി സമിതി ടിക്കറ്റെടുക്കാത്ത യാത്രക്കാര്‍ റെയില്‍വെയ്ക്ക് വരുത്തിവെക്കുന്ന വരുമാന നഷ്ടത്തില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഇത്തരക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കാന്‍ റെയില്‍വെ ബോര്‍ഡ് വിവിധ സോണുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ടിടിഇമാര്‍ക്ക് കൃത്യമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

2016 -17 കാലഘട്ടത്തില്‍ 405.30 കോടിരൂപയാണ് റെയില്‍വെയ്ക്ക് പിഴയിനത്തില്‍ ലഭിച്ചതെന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ വിവരാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ നല്‍കിയ അപേക്ഷയില്‍ റെയില്‍വെ വ്യക്തമാക്കി. തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം തുക 441.62 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നു. 2018 -19ല്‍ തുക 530.06 കോടിയായി.

2018 ഏപ്രിലിനും 2019 ജനുവരിക്കും മധ്യേ തീവണ്ടികളില്‍ ടിക്കറ്റില്ലാതെ യാത്രചെയ്ത 89 ലക്ഷം പേരാണ് പിടിയിലായത്. ഇത്തരത്തില്‍ പിടികൂടപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന് പുറമെ 250 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞ പിഴ ചുമത്തുന്നത്. ഈ പിഴയടയ്ക്കാന്‍ വിസമ്മതിക്കുകയോ പണം കൈവശം ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ യാത്രക്കാരനെ റെയില്‍വെ സംരക്ഷണ സേന (ആര്‍.പിഎഫ്)യ്ക്ക് കൈമാറും. അവര്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കുന്നതോടെ 1000 രൂപ പിഴയൊടുക്കേണ്ടിവരും. അതിനും തയ്യാറായില്ലെങ്കില്‍ ആറുമാസംവരെ ജയില്‍ശിക്ഷയാവും വിധിക്കുക.

