അമൃത് സര്‍: പനിനീര് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ചോരയും വിയര്‍പ്പും കണ്ണീരും കൊണ്ടാണ് വിപ്ലവങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവുമായ നവജ്യോത്‌ സിങ് സിദ്ദു. ഡല്‍ഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ ദിവസങ്ങളായി വിവിധ കര്‍ഷകസംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തി വരുന്ന സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റിലാണ് സിദ്ദു ഇങ്ങനെ കുറിച്ചത്. നേരിനും ന്യായത്തിനുമായി പോരാടുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യാക്കാരനും പ്രചോദനമാണ് മഹത്തായ ഈ സമരമെന്നും സിദ്ദു ട്വിറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

'രക്തവും വിയര്‍പ്പും പരിശ്രമവും കണ്ണീരും ചേര്‍ന്നാണ് വിപ്ലവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ പനിനീര് കൊണ്ടല്ല. അനുകരണീയമായ പ്രതിഷേധസമരം നേരിനും നീതിക്കും വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യാക്കാരനും പ്രചോദനമാണ്. കര്‍ഷകനിയമങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഭേദഗതി വരുത്തണം. മുറിപ്പെടുത്തിയ കൈകള്‍ തന്നെ അത് ഭേദമാക്കാനുള്ള ശുശ്രൂഷയും നല്‍കണം. പ്രയോജനശൂന്യമായ നിയമങ്ങള്‍ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും നീചമായ ശൈലിയാണ്'. സിദ്ദു ട്വീറ്ററില്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Revolutions are not made with rose water. It takes blood, sweat, toil & tears. This exemplary movement inspires every Indian to fight for What is Right & Just. Government must make amends... the hands that gave the wounds, must give the cure. Bad laws are worst sort of tyranny. pic.twitter.com/C4P8Bw3aAM