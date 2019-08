ഇസ്‌ലാമാബാദ്: കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ നടപടിയെ വിമര്‍ശിച്ച് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഖാന്‍ പ്രതികരിച്ചതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. ആണവശേഷി കൈവരിച്ച അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ മോശമാകാന്‍ ഇത് ഇടയാക്കുമെന്നും ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിര്‍ മുഹമ്മദുമായി സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പ്രതികരിച്ചതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്ന് മഹാതിര്‍ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യന്‍ നിക്കത്തെ അപലപിച്ചിരുന്നു. വിഷയം പാകിസ്താന്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെയും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

അതിനിടെ, കശ്മീരിലെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന് അറുതി വരുത്താന്‍ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ നടപടി സഹായിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ രാജ്യസഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മൂലകാരണം ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 ആണ്. തീവ്രവാദ സംഘടനകള്‍ക്ക് കശ്മീരില്‍ വേരുറപ്പിക്കാന്‍ സഹായകമായ സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നത് അതുമൂലമാണ്. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയില്‍ 41,000ത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നില്ലെന്നും അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തിനെതിരെ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

