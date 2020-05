ഛണ്ഡീഗഡ്: രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പൊയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഹരിയാനയിലേക്ക് വരാന്‍ ബിഹാറില്‍നിന്നും ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍നിന്നും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1.09 ലക്ഷം പേര്‍. ആറ് ദിവസം മുമ്പാണ് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങാനും തിരികെ വരാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനായി ഹരിയാന സര്‍ക്കാര്‍ വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചത്.

കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരം 79.29% ആളുകളും ഗുഡ്ഗാവ്, ഫരീദാബാദ്, പാനിപത്ത്, സോനിപത്ത്, ഝാജര്‍, യമുനാനഗര്‍ രേവാരി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വരാനാണ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരിയാനയില്‍ വ്യവസായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ഈ ജില്ലകളിലാണ്. ആകെ അപേക്ഷകരില്‍ അന്‍പതിനായിരത്തിലധികം പേരും ഗുഡ്ഗാവിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനാണ് താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഹരിയാനയിലേക്ക് വരണമെങ്കില്‍ അവരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് - ഹരിയാന പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി അനുരാഗ് റസോഗി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലെ കുറവാണ് ഹരിയാനയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണമായി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാണ് അധികൃതര്‍ കരുതുന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഹരിയാനയില്‍ 647 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണുള്ളത്. ഇവരില്‍ പതിനാല് പേര്‍ ഇറ്റലിക്കാരാണ്. ഇതിനോടകം എട്ടുപേര്‍ക്കാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച് ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്. 279 പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലെത്തി ബന്ധുക്കളെ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെക്കാള്‍ ജോലി ചെയ്യാനായി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരാണ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരില്‍ അധികവും എന്ന് ഹരിയാന സി.ഐ.ഡി. ചീഫ് അനില്‍ കുമാര്‍ റാവു ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു.

ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളികളും ബിഹാറിലേക്കും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേക്കും നേരത്തേ പോയവരാണ്. കുറച്ചുപേര്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ സമയത്താണ് പോയത്. പക്ഷേ ഇപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ മൂലം ഹരിയാനയിലേക്ക് മടങ്ങിവരാന്‍ അവര്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയാണ്. ഏകദേശം രണ്ടുമാസമായി അവര്‍ക്ക് അവിടെ ജോലി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഹരിയാനയില്‍ കടകളില്‍ വ്യാപാരം ആരംഭിക്കുകയും വ്യവസായ ശാലകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഒരുപക്ഷേ ഉടമസ്ഥര്‍ തൊഴിലാളികളെ തിരികെ വിളിക്കുന്നതുമാവാം. അതായിരിക്കാം ഓണ്‍ലൈനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ തൊഴിലാളികളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം - ഹരിയാനയിലെ മുതിര്‍ന്ന ഐ.എ.എസ്. ഓഫീസര്‍ പറഞ്ഞു.

മെയ് എട്ട് വരെ 1.46 ലക്ഷം പേരാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ വരാന്‍ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. 7.95 ലക്ഷം പേരാണ് സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഹരിയാനയിലേക്ക് വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരില്‍ നാലില്‍ മൂന്ന് ഭാഗവും (74.5%) ബിഹാറില്‍ നിന്നും ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നും ഉള്ളവരാണ്. സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി നൂറ് ട്രെയിനുകളാണ് ഹരിയാന ഒരുക്കുക. ഇവരില്‍ നിന്നും യാത്രാക്കൂലി ഈടാക്കില്ല എന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനോടകം ഇരുപത്തിമൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അന്‍പത്തിരണ്ട് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെയാണ് ഹരിയാന സ്വദേശത്തേക്ക് തിരികെ അയച്ചത്. ഇവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ബിഹാര്‍, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു.

